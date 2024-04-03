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Кьеллини — о Роналду: Криштиану именно такой, каким вы его видите

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Бывший футболист «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Это Криштиану, и он именно такой, каким вы его видите. Вы не можете узнать человека, не испытав его. С ним было так много деталей — например, его преданность ежедневным мелочам. Для меня было честью играть с ним в течение трёх лет», — приводит слова Кьеллини официальный сайт ФИФА.

Напомним, что 39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В текущем сезоне футболист забил 28 мячей и отдал девять голевых передач в 25 матчах.

Ранее «Аль-Наср» разгромил «Абху» со счётом 8:0, Роналду оформил хет-трик.

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