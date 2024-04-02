Тренер «СКА-Хабаровск» Шаронов: мы были сильнее «Динамо»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов высказался о поражении своей команды от «Динамо» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

«Самое важное, что сегодня произошло, — то, что мы были сильнее «Динамо». Я это сказал игрокам. Я им за это благодарен, потому что для меня футбол — больше, чем счёт на табло. Хотя мы все играем на результат, но есть другое. Для меня как для тренера это очень важно — насколько мы были неплохи», — приводит слова Шаронова пресс-служба хабаровского клуба.

Встреча проходила на стадионе «Кировец» и завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

В составе «Динамо» отличились Вячеслав Грулёв (12-я) и Фабиан Бальбуэна (74-я). У «СКА-Хабаровск» мяч забил Альбек Гонгапшев (69-я).

Таким образом, подопечные Марцела Лички вышли в 1/2 финала Пути регионов. «СКА-Хабаровск» покинул турнир.

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