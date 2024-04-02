Игнатьев о Промесе: «Спартак» с ним и без него — две разные команды

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал отсутствие нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Спартак» с Промесом и без — две разные команды. Не знаю, контролирует ли ситуацию Абаскаль и заинтересован ли он вообще в улучшении игры команды, но с атакующей линией надо что-то делать. Иначе «Спартак» до конца сезона так и не забьёт», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ.