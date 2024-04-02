RT в Telegram
Подпишись

СЭ: Адиев может сменить Ромащенко в «Ахмате»

Короткая ссылка
Главный тренер Казахстана Магомед Адиев может возглавить «Ахмат».
СЭ: Адиев может сменить Ромащенко в «Ахмате»
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Адиев должен сменить Мирослава Ромащенко в качестве главного тренера «Ахмата».

По информации источника, поводом для такого шага стали неудовлетворительные, по мнению руководства, результаты команды.

Напомним, что «Рубин» выиграл у «Ахмата» в матче 22-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Грозненский клуб с 20 очками располагается на 12-м месте в чемпионате страны.

Ранее гол Глушенкова помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить