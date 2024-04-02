СЭ: Адиев может сменить Ромащенко в «Ахмате»

Главный тренер Казахстана Магомед Адиев может возглавить «Ахмат».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Адиев должен сменить Мирослава Ромащенко в качестве главного тренера «Ахмата».

По информации источника, поводом для такого шага стали неудовлетворительные, по мнению руководства, результаты команды.

Напомним, что «Рубин» выиграл у «Ахмата» в матче 22-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Грозненский клуб с 20 очками располагается на 12-м месте в чемпионате страны.

Ранее гол Глушенкова помог «Локомотиву» уйти от поражения в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром».