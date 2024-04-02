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Мамаев требует от бывшей жены 10 млн рублей

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Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев потребовал от своей бывшей жены Аланы 10 млн рублей спустя три года после развода.
Мамаев требует от бывшей жены 10 млн рублей
  • Gettyimages.ru

«Господин Мамаев считает, что во время брака я неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги, которые он переводил мне во время брака. Он требует с меня 10 млн и 20 тыс. рублей», — заявила Алана в соцсетях.

Напомним, что супруги развелись в марте 2021 года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака — Алекса. После развода дети остались с матерью. Суд постановил, что Мамаев обязан отдавать 1/3 своего дохода на содержание детей, однако позже сумма алиментов была уменьшена до 16,6%.

Ранее сообщалось, что Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай.

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