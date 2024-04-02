Мамаев требует от бывшей жены 10 млн рублей

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев потребовал от своей бывшей жены Аланы 10 млн рублей спустя три года после развода.

«Господин Мамаев считает, что во время брака я неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги, которые он переводил мне во время брака. Он требует с меня 10 млн и 20 тыс. рублей», — заявила Алана в соцсетях.

Напомним, что супруги развелись в марте 2021 года. В браке у них родилась дочь Алиса, также спортсмен воспитывал сына жены от первого брака — Алекса. После развода дети остались с матерью. Суд постановил, что Мамаев обязан отдавать 1/3 своего дохода на содержание детей, однако позже сумма алиментов была уменьшена до 16,6%.

Ранее сообщалось, что Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай.