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Источник: Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай

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Российский футболист Павел Мамаев устроил скандал на рейсе Москва — Дубай.
Источник: Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай
  • РИА Новости

Как сообщает Mash, футболист начал кричать и употреблять нецензурную лексику из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

По информации источника, пассажиры уже завершили рассадку в салоне самолёта, как было объявлено о технической неисправности воздушного судна. По этой причине вылет перенесли на 23:30 того же дня.

Мамаев сидел в экономклассе и отказывался покидать самолёт, пока ему не отдадут коляску для ребёнка. Позже вместе с семьёй Мамаев ушёл в зал ожидания.

11 февраля Мамаев объявил о завершении профессиональной карьеры. После ухода из «Химок» в июле 2022 года он оставался в статусе свободного агента. В феврале 2023-го принял решение завершить спортивную карьеру.

Ранее Мамаев рассказал, что усвоил урок после того, как попал в тюрьму.

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