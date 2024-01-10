Источник: Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай

Российский футболист Павел Мамаев устроил скандал на рейсе Москва — Дубай.

Как сообщает Mash, футболист начал кричать и употреблять нецензурную лексику из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

По информации источника, пассажиры уже завершили рассадку в салоне самолёта, как было объявлено о технической неисправности воздушного судна. По этой причине вылет перенесли на 23:30 того же дня.

Мамаев сидел в экономклассе и отказывался покидать самолёт, пока ему не отдадут коляску для ребёнка. Позже вместе с семьёй Мамаев ушёл в зал ожидания.

11 февраля Мамаев объявил о завершении профессиональной карьеры. После ухода из «Химок» в июле 2022 года он оставался в статусе свободного агента. В феврале 2023-го принял решение завершить спортивную карьеру.

Ранее Мамаев рассказал, что усвоил урок после того, как попал в тюрьму.