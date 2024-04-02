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Крюков: все ждали, когда Большунов устанет, это произошло

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Олимпийский чемпион Никита Крюков высказался о выступлении российского лыжника Александра Большунова в спринте финала Кубка России.
Крюков: все ждали, когда Большунов устанет, это произошло
  • РИА Новости

«Скорее всего, сказалась усталость от тяжёлого сезона. Держать высочайший уровень на протяжении всего сезона из российских спортсменов не удавалось никому. Все ждали, когда уже Большунов устанет. Он не робот, это в конечном счёте произошло», — цитирует Крюкова «Матч ТВ».

Большунов вылетел в полуфинале квалификации спринта. Победу в финальной гонке одержал Сергей Ардашев. Сенсацией также стал 18-летний Дмитрий Пузанов, который пришёл к финишу третьим.

Ранее сообщалось, что Вероника Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

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