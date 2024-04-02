CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии МОК отозвать признание организации

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA) на решение Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

В апреле 2023 года Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в Международной ассоциации бокса (IBA). Великобритания и США создали альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Ранее Бах в беседе с пранкерами раскритиковал главу IBA Умара Кремлёва.