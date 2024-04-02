CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии МОК отозвать признание организации
- AFP
Об этом сообщает пресс-служба CAS.
В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.
В апреле 2023 года Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в Международной ассоциации бокса (IBA). Великобритания и США создали альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.
Ранее Бах в беседе с пранкерами раскритиковал главу IBA Умара Кремлёва.