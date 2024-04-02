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CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии МОК отозвать признание организации

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Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA) на решение Международного олимпийского комитета (МОК).
CAS отклонил апелляцию IBA на решение сессии МОК отозвать признание организации
  • AFP

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA. В июне 2023 года МОК принял рекомендацию своего исполкома не возвращать признание ассоциации, так как она не выполнила необходимые условия.

В апреле 2023 года Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в Международной ассоциации бокса (IBA). Великобритания и США создали альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Ранее Бах в беседе с пранкерами раскритиковал главу IBA Умара Кремлёва.

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