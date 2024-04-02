Аршавин считает Карпина единственным кандидатом на пост тренера «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин является единственным кандидатом на пост наставника «Спартака».

«Я никогда не буду на месте руководителей «Спартака». Что с Абаскалем? Дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Карпин единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых?» — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Испанец возглавил команду в 2022 году.

В текущем сезоне в активе «Спартака» 32 очка и шестая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Владимир Быстров будет ждать отставки Абаскаля с поста главного тренера в случае поражения от «Зенита» в Кубке России.