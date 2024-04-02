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Аршавин считает Карпина единственным кандидатом на пост тренера «Спартака»

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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин является единственным кандидатом на пост наставника «Спартака».
Аршавин считает Карпина единственным кандидатом на пост тренера «Спартака»
  • РИА Новости

«Я никогда не буду на месте руководителей «Спартака». Что с Абаскалем? Дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Карпин единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых?» — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Испанец возглавил команду в 2022 году. 

В текущем сезоне в активе «Спартака» 32 очка и шестая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Владимир Быстров будет ждать отставки Абаскаля с поста главного тренера в случае поражения от «Зенита» в Кубке России.

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