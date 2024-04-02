Санкт-петербургское «Динамо» изучает возможность вступления в КХЛ
- РИА Новости
«У «Динамо» из Петербурга есть идея сделать клуб КХЛ, но это сопряжено с финансами, другими вопросами, количеством игроков», — передаёт слова Воронина корреспондент «Матч ТВ».
По словам функционера, между московским и петербургским «Динамо» подписан договор о взаимном обмене игроками. Он добавил, что надеется на попадание в столичную команду большего количества кадров из команды, выступающей в ВХЛ.
Петербургское «Динамо» с 2016 года выступает в ВХЛ.
Ранее стало известно, что Никита Гусев продлит контракт с «Динамо».