Санкт-петербургское «Динамо» изучает возможность вступления в КХЛ

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что одноимённая команда из Санкт‑Петербурга рассматривает возможность потенциального вступления в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«У «Динамо» из Петербурга есть идея сделать клуб КХЛ, но это сопряжено с финансами, другими вопросами, количеством игроков», — передаёт слова Воронина корреспондент «Матч ТВ».

По словам функционера, между московским и петербургским «Динамо» подписан договор о взаимном обмене игроками. Он добавил, что надеется на попадание в столичную команду большего количества кадров из команды, выступающей в ВХЛ.

Петербургское «Динамо» с 2016 года выступает в ВХЛ.

Ранее стало известно, что Никита Гусев продлит контракт с «Динамо».