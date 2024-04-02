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Санкт-петербургское «Динамо» изучает возможность вступления в КХЛ

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Президент московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что одноимённая команда из Санкт‑Петербурга рассматривает возможность потенциального вступления в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Санкт-петербургское «Динамо» изучает возможность вступления в КХЛ
  • РИА Новости

«У «Динамо» из Петербурга есть идея сделать клуб КХЛ, но это сопряжено с финансами, другими вопросами, количеством игроков», — передаёт слова Воронина корреспондент «Матч ТВ».

По словам функционера, между московским и петербургским «Динамо» подписан договор о взаимном обмене игроками. Он добавил, что надеется на попадание в столичную команду большего количества кадров из команды, выступающей в ВХЛ. 

Петербургское «Динамо» с 2016 года выступает в ВХЛ. 

Ранее стало известно, что Никита Гусев продлит контракт с «Динамо».

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