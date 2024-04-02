Титов: надеюсь, Зиньковский станет заменой Промесу

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением относительно выступлений красно-белых в отсутствие Квинси Промеса, который находится в тюрьме в ОАЭ.

«Мне очень нравится Зиньковский. Он сильно прибавил. Я надеюсь, что не сразу, но мы увидим через какое-то время в лице Зиньковского Промеса. Он и забивает, и отдаёт», — сказал Титов РИА Новости.

По словам экс-спартаковца, помочь Зиньковскому и «Спартаку» могут другие футболисты команды. Например, Александр Соболев и Манфред Угальде.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ.