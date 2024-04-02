Панарин обошёл Мессье по числу очков в одном сезоне в истории «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин обогнал Марка Мессье по числу очков в одном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в истории команды.

По итогам матча с «Питтсбургом», в котором россиянин отметился результативной передачей, в его активе стало 108 очков по системе «гол + пас» в текущем сезоне.

Таким образом, он обогнал Марка Мессье и вышел на чистое третье место по этому показателю.

Рекорд принадлежит Яромиру Ягру, набравшему 123 (54 + 69) очка в сезоне-2005/06.

Ранее стало известно, что Кучеров в двух шагах от нового рекорда по очкам в одной регулярке НХЛ среди россиян.