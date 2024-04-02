Панарин обошёл Мессье по числу очков в одном сезоне в истории «Рейнджерс»
- AP
По итогам матча с «Питтсбургом», в котором россиянин отметился результативной передачей, в его активе стало 108 очков по системе «гол + пас» в текущем сезоне.
Таким образом, он обогнал Марка Мессье и вышел на чистое третье место по этому показателю.
Рекорд принадлежит Яромиру Ягру, набравшему 123 (54 + 69) очка в сезоне-2005/06.
Ранее стало известно, что Кучеров в двух шагах от нового рекорда по очкам в одной регулярке НХЛ среди россиян.