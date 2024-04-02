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Капитан «Карабаха»: мы могли бы бороться за чемпионство в РПЛ

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Капитан «Карабаха» Максим Медведев заявил, что команда могла бы бороться за чемпионство в РПЛ.

«На сегодняшний день в России играют только между собой. Пока европейские матчи на паузе, уровень будет только падать. Если смотреть на наши результаты, то, думаю, многие согласятся, что «Карабах» мог бы и за чемпионство биться», — приводит слова Медведева Metaratings.ru.

29 марта «Карабах» стал чемпионом Азербайджана в сезоне-2023/24.

«Карабах» в третий раз подряд стал чемпионом страны.

Ранее Лунёв заявил, что лучше играть в «Карабахе», чем быть вратарём в запасе «Ньюкасла».

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