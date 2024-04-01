Источник: годовой убыток «Спартака» второй год подряд превышает миллиард рублей

Чистый убыток московского «Спартака» за год составил 1,17 млрд рублей.

Как сообщает «РБ Спорт», расходы на зарплату сотрудников за год возросли на 14% — до 5,99 млрд рублей.

Отмечается, что выручка клуба составила 9,2 млрд рублей. А сумма «прочих доходов» сократилась до 2,2 млрд рублей.

В прошлом году убыток составлял 1,82 млрд рублей.

В текущем сезоне «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос о ситуации внутри клуба.