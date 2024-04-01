Источник: годовой убыток «Спартака» второй год подряд превышает миллиард рублей
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
Как сообщает «РБ Спорт», расходы на зарплату сотрудников за год возросли на 14% — до 5,99 млрд рублей.
Отмечается, что выручка клуба составила 9,2 млрд рублей. А сумма «прочих доходов» сократилась до 2,2 млрд рублей.
В прошлом году убыток составлял 1,82 млрд рублей.
В текущем сезоне «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос о ситуации внутри клуба.