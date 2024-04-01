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Источник: годовой убыток «Спартака» второй год подряд превышает миллиард рублей

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Чистый убыток московского «Спартака» за год составил 1,17 млрд рублей.
Источник: годовой убыток «Спартака» второй год подряд превышает миллиард рублей
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Как сообщает «РБ Спорт», расходы на зарплату сотрудников за год возросли на 14% — до 5,99 млрд рублей.

Отмечается, что выручка клуба составила 9,2 млрд рублей. А сумма «прочих доходов» сократилась до 2,2 млрд рублей.

В прошлом году убыток составлял 1,82 млрд рублей.

В текущем сезоне «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос о ситуации внутри клуба.

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