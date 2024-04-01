Тарасова — о заявлении мэра Парижа о россиянах на ОИ: она говорит гадость и дрянь
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«Удивляет, что мэр такого города говорит подобную гадость и дрянь. Мы всегда ездили во Францию и будем ездить, а французский народ всегда нам рад», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
По её словам, такие чиновники, как Идальго, не должны занимать свои посты.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Ранее Губерниев послал мэра Парижа за слова об отношении к россиянам во время ОИ.