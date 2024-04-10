Лагно в пятый раз подряд сыграла вничью на Турнире претенденток в Торонто

Екатерина Лагно чёрными фигурами сыграла вничью с Лэй Тинцзе в пятом туре Турнира претенденток в Торонто.

Российская шахматистка чуть хуже развила фигуры в дебюте и в результате размена пешками на 18-м ходу побила на поле b4, а не на d4, из-за чего, по мнению компьютера, существенно ухудшила позицию.

Но китаянка не только не сумела нарастить своё преимущество, но и совершила несколько ошибок, в результате чего оказалась в безнадёжной ситуации.

Однако, как и двумя днями ранее, в эндшпиле Лагно вновь приняла не лучшие решения и вынуждена была довольствоваться ничьей.

После пяти туров в активе российской шахматистки 2,5 очка, она останется в верхней части турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что Лагно сыграла вничью с Чжунъи в четвёртом туре Турнира претенденток ФИДЕ.