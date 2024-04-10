RT в Telegram
Подпишись

Лагно в пятый раз подряд сыграла вничью на Турнире претенденток в Торонто

Короткая ссылка
Екатерина Лагно чёрными фигурами сыграла вничью с Лэй Тинцзе в пятом туре Турнира претенденток в Торонто.
Лагно в пятый раз подряд сыграла вничью на Турнире претенденток в Торонто
  • © ФИДЕ

Российская шахматистка чуть хуже развила фигуры в дебюте и в результате размена пешками на 18-м ходу побила на поле b4, а не на d4, из-за чего, по мнению компьютера, существенно ухудшила позицию.

Но китаянка не только не сумела нарастить своё преимущество, но и совершила несколько ошибок, в результате чего оказалась в безнадёжной ситуации.

Однако, как и двумя днями ранее, в эндшпиле Лагно вновь приняла не лучшие решения и вынуждена была довольствоваться ничьей.

После пяти туров в активе российской шахматистки 2,5 очка, она останется в верхней части турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что Лагно сыграла вничью с Чжунъи в четвёртом туре Турнира претенденток ФИДЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить