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Петросян: я в журналистику не мечу, там нужна превосходная дикция

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Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, почему не хочет в будущем попробовать себя в журналистике.
Петросян: я в журналистику не мечу, там нужна превосходная дикция
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Я объективна и реалистична, поэтому в журналистику не мечу. Для журналистики всё-таки нужна превосходная дикция. А это у меня не всегда бывает. Лучше пойду в ту сферу, которая будет мне ближе», — цитирует Петросян Sport24.

В прошедшем сезоне фигуристка победила на всех турнирах, в которых принимала участие: два этапа Гран-при, чемпионат России и Спартакиада.

Ранее Аделия Петросян ответила на вопрос, чувствует ли она себя первым номером в стране.

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