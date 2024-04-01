Петросян: я в журналистику не мечу, там нужна превосходная дикция

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, почему не хочет в будущем попробовать себя в журналистике.

«Я объективна и реалистична, поэтому в журналистику не мечу. Для журналистики всё-таки нужна превосходная дикция. А это у меня не всегда бывает. Лучше пойду в ту сферу, которая будет мне ближе», — цитирует Петросян Sport24.

В прошедшем сезоне фигуристка победила на всех турнирах, в которых принимала участие: два этапа Гран-при, чемпионат России и Спартакиада.

Ранее Аделия Петросян ответила на вопрос, чувствует ли она себя первым номером в стране.