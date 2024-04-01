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Павлюченкова покинула топ-10 чемпионской гонки WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в чемпионской гонке в одиночном разряде.
Павлюченкова покинула топ-10 чемпионской гонки WTA
  • AP

Лучшей из россиянок по-прежнему является Анна Калинская, занимающая девятую строчку. Анастасия Павлюченкова потеряла три позиции и теперь находится на 13-м месте. Екатерина Александрова поднялась на 15-ю строку, а Дарья Касаткина опустилась на 17-ю.

Лидером рейтинга является полька Ига Свёнтек. На вторую позицию поднялась Елена Рыбакина из Казахстана. Третья — белоруска Арина Соболенко.

Ранее сообщалось, что Янник Синнер впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге АТР.

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