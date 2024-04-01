Форвард «Каролины»: Кузнецов постоянно улыбается, и его всегда слышно
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«Он невероятно позитивный парень. Он постоянно улыбается, и его всегда слышно, от него веет позитивом. У него всегда много хорошей энергии», — цитирует Лемье сайт «Каролины».
Напомним, что Кузнецов пополнил состав «Каролины» в начале марта в ходе обмена с «Вашингтоном». По его результатам «Кэпиталз» согласился удержать половину зарплаты россиянина.
Ранее The Athletic назвал Кузнецова самым важным хоккеистом «Каролины» в концовке сезона НХЛ.