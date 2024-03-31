Ташуев: «Оренбург» — одна из лучших команд России

Наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился впечатлениями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», который завершился со счётом 0:0.

«Оренбург» вообще одна из лучших команд России. Почему они там, где они есть, непонятно», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».



При этом специалист добавил, что основной задачей было «отсечь» прямого конкурента по турнирной таблице.

По результатам 22 туров коллектив из Воронежа занимает 11-ю строчку турнирной таблицы. В активе «Факела» 26 очков. «Оренбург», занимая 14-ю позицию, находится в зоне стыковых матчей с 20 турнирными баллами в активе.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прилетел в Москву на матч 22-го тура с «Локомотивом».