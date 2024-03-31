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Агент: после окончания Рамадана процесс экстрадиции Промеса может ускориться

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Футбольный агент из ОАЭ Хамад Анухи поделился мнением относительно дальнейших действий властей страны по отношению к нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу.
Агент: после окончания Рамадана процесс экстрадиции Промеса может ускориться
  • РИА Новости

«Что касается экстрадиции, то, думаю, после окончания Рамадана этот процесс может ускориться, сейчас бюрократия в ОАЭ работает медленно», — цитирует Анухи «Евро-Футбол.Ру».

Также специалист не согласился с тем, что нидерландец содержится в плохих условиях в тюрьме «Аль-Авир».

По его словам, там действительно может располагаться до 20 заключённых одновременно, однако территория камеры поделена на секции, каждая вмещает не более четырёх человек.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ.

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