Агент: после окончания Рамадана процесс экстрадиции Промеса может ускориться
- РИА Новости
«Что касается экстрадиции, то, думаю, после окончания Рамадана этот процесс может ускориться, сейчас бюрократия в ОАЭ работает медленно», — цитирует Анухи «Евро-Футбол.Ру».
Также специалист не согласился с тем, что нидерландец содержится в плохих условиях в тюрьме «Аль-Авир».
По его словам, там действительно может располагаться до 20 заключённых одновременно, однако территория камеры поделена на секции, каждая вмещает не более четырёх человек.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.
Ранее сообщалось, что Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ.