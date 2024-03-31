Базарова: чемпионы мира по фигурному катанию в России не попали бы в тройку

Вице-чемпионка Европы по фигурному катанию Вера Базарова высказалась относительно проведения чемпионата мира без российских спортсменов.

Российская спортсменка отметила, что на прошедшем в Монреале чемпионате мира фигуристы демонстрировали тривиальные и не самые сложные элементы.

«У нас даже юниоры исполняют программы сложнее. И когда ты видишь, что чемпионы мира делают такой контент... Тут у второго места двойной сальхов (в программе). На наших соревнованиях чемпионы мира были бы четвёртыми, если даже не ниже», — сказала Базарова «Спорт-Экспрессу».

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что на чемпионате мира — 2024 было много выдающихся прокатов.











