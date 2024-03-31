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В Петербурге на соревнованиях погиб чемпион России по роллер-спорту

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36-летний чемпион России по роллер-спорту Роман Богрец умер на соревнованиях по роллер-спорту в Санкт-Петербурге в результате полученных травм, несовместимых с жизнью.
В Петербурге на соревнованиях погиб чемпион России по роллер-спорту
  • Gettyimages.ru

«Роман воспитал множество талантливых юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фри-скейта и скейт-кросса», — говорится в сообщении на сайте Федерации роллер-спорта России.

В организации выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего и подчеркнули, что Богрец был примером для юного поколения спортсменов, которое всегда наблюдало за его успехами.

Ранее стало известно, что в возрасте 74 лет умерла бывший тренер Валиевой и Авербуха Наталья Дубинская.

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