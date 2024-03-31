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Казакевич: понимала, что всё решится на стрельбе, Наталия Шевченко — молодец

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Ирина Казакевич прокомментировала серебро в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Казакевич: понимала, что всё решится на стрельбе, Наталия Шевченко — молодец
  • РИА Новости

«На двух последних кругах у меня уже не было сил. Понимала, что всё решится на стрельбе. Наталия — молодец, что справилась со стрельбой на четвёртом рубеже. Сегодня классный день для нашей области. Чемпионат прошёл ни шатко ни валко. Я безумно рада, что мы втроём попали на пьедестал», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Наталия Шевченко одержала победу в масс-старте на чемпионате России. 

На второй позиции финишировала Казакевич с отставанием 26,4. Третья — Анастасия Шевченко (+32,3).

Ранее Шевченко прокомментировала победу в масс-старте на ЧР по биатлону в Тюмени.

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