Фигурист Ерохов раздумывает о продолжении карьеры после травмы
«Лёша думает о дальнейшей карьере, но что-то конкретное на этот счёт я пока сказать не могу», — приводит слова Буцаевой РИА Новости.
Она также заявила, что Ерохов пока не приступал к полноценному тренировочному процессу.
В декабре на чемпионате России Ерохов упал с четверного сальхова в начале проката, а затем с тройного акселя. Врачи увели его с арены. У него диагностировали повреждение связки.
Ранее сообщалось, что Щербакова сняла на видео собственную операцию.