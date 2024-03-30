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Фигурист Ерохов раздумывает о продолжении карьеры после травмы

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Тренер Алексея Ерохова Виктория Буцаева рассказала, что её подопечный раздумывает о продолжении карьеры после травмы.

«Лёша думает о дальнейшей карьере, но что-то конкретное на этот счёт я пока сказать не могу», — приводит слова Буцаевой РИА Новости.

Она также заявила, что Ерохов пока не приступал к полноценному тренировочному процессу.

В декабре на чемпионате России Ерохов упал с четверного сальхова в начале проката, а затем с тройного акселя. Врачи увели его с арены. У него диагностировали повреждение связки.

Ранее сообщалось, что Щербакова сняла на видео собственную операцию.

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