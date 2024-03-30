Жамнов — о поражении от «Металлурга»: нам не хватало хитрого броска
- РИА Новости
«Была серия равных соперников. Мы играли на равных с командой, которая заняла первое место на Востоке. Свою команду упрекнуть ни в чём не могу, все выходили и бились до конца.
В чём причина, что не смогли забить Набокову в четырёх матчах? Он сыграл здорово. Но я вижу, что в некоторых моментах нам не хватало хитрого броска», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».
Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Магнитогорска.
Счёт в серии стал 4-2. Таким образом, «Металлург» вышел в следующую стадию плей-офф, где встретится с «Автомобилистом».
Ранее сообщалось, что «Металлург» в седьмой раз вышел в полуфинал Кубка Гагарина.