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GFFN: три футболиста сборной Франции устроили вечеринку с веселящим газом

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Три футболиста сборной Франции устроили вечеринку с алкоголем и веселящим газом после товарищеского матча против команды Чили.

После победного матча полиция в 6 утра прибыла в отель, где располагалась сборная, из-за жалоб на шум. Трое французских игроков употребляли алкогольные напитки и закись азота, сообщает Get French Football News со ссылкой на журналиста Ромена Молину. 

Отмечается, что игроки вели себя неадекватно, агрессивно и отказывались выключить громкую музыку.

Встреча прошла 27 марта в Марселе и завершилась со счётом 3:2.

Ранее издание Goal составило рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата Европы 2024 года в Германии.

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