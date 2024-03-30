«Филадельфия» объявила о включении Федотова в основной состав

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о включении российского вратаря Ивана Федотова в основной состав команды.

Вратарь Феликс Сандстрём отправлен в «Лихай Вэлли Фантомс» (АХЛ), а Иван Федотов включён в основной состав, сообщается на официальной странице «Флайерз» в соцсети Х.

Федотов известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.

Ранее Федотов прокомментировал свой переход в «Филадельфию».