Российский дзюдоист Блиев выиграл золото турнира Большого шлема в Турции

Российский дзюдоист Аюб Блиев стал победителем международного турнира Большого шлема в Турции.

Россиянин выиграл золото в весовой категории до 60 кг, одолев бронзового призёра Олимпийских игр 2020 года в Токио француза Луку Мхеидзе.

Это первое золото турнира Большого шлема в карьере Блиева.

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе. Серия Большого шлема позволяет спортсменам набрать очки для квалификации на Олимпийские игры в Париже 2024 года.

Ранее россиянин Тимур Арбузов стал победителем международного турнира Большого шлема в Тбилиси.