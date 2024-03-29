Российский дзюдоист Блиев выиграл золото турнира Большого шлема в Турции
- РИА Новости
Россиянин выиграл золото в весовой категории до 60 кг, одолев бронзового призёра Олимпийских игр 2020 года в Токио француза Луку Мхеидзе.
Это первое золото турнира Большого шлема в карьере Блиева.
Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе. Серия Большого шлема позволяет спортсменам набрать очки для квалификации на Олимпийские игры в Париже 2024 года.
Ранее россиянин Тимур Арбузов стал победителем международного турнира Большого шлема в Тбилиси.