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Российский дзюдоист Блиев выиграл золото турнира Большого шлема в Турции

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Российский дзюдоист Аюб Блиев стал победителем международного турнира Большого шлема в Турции.
Российский дзюдоист Блиев выиграл золото турнира Большого шлема в Турции
  • РИА Новости

Россиянин выиграл золото в весовой категории до 60 кг, одолев бронзового призёра Олимпийских игр 2020 года в Токио француза Луку Мхеидзе. 

Это первое золото турнира Большого шлема в карьере Блиева. 

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе. Серия Большого шлема позволяет спортсменам набрать очки для квалификации на Олимпийские игры в Париже 2024 года.

Ранее россиянин Тимур Арбузов стал победителем международного турнира Большого шлема в Тбилиси.

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