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AS: осуждённый за изнасилование Алвес предстанет перед судом по новому обвинению

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Бывший защитник «Барселоны», «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Дани Алвес, приговорённый к 4,5 года тюрьмы по обвинению в изнасиловании, предстанет перед судом по делу о нарушении авторских прав.
AS: осуждённый за изнасилование Алвес предстанет перед судом по новому обвинению
  • AFP
  • © LLUIS GENE

Как сообщает AS, в 2020 году Алвес участвовал в проекте, направленном на борьбу с дезинформацией вокруг пандемии коронавируса. В то время он опубликовал песню под названием Avião, среди авторов которой значились несколько известных музыкантов из Бразилии. При этом композиторы Джулиано и Тьяго Матеусы заявили, что также участвовали в написании этого трека, однако в список авторов не попали.

По их мнению, Алвес обманным путём исключил их из числа композиторов, вследствие чего для проведения кампании было использовано произведение «ложного авторства».

Согласно данным AS, Алвес вскоре предстанет перед судом по данному делу. При этом показания будет давать по видеосвязи.

Алвес известен по выступлениям за испанские «Севилью» и «Барселону», итальянский «Ювентус», французский «Пари Сен-Жермен», бразильские «Байя» и «Сан-Паулу», а также мексиканский «УНАМ Пумас». За свою карьеру он завоевал 43 трофея, в том числе три кубка Лиги чемпионов.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года. 

Ранее сообщалось, что Алвес закатил вечеринку в честь выхода из тюрьмы.

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