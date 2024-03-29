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Власти Хельсинки изымут арену Тимченко и Ротенберга летом, если они не согласятся на продажу

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Заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки сообщил, что городской совет в четверг принял решение приобрести «Хартвалл Арену», владельцами которой являются российские предприниматели Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, и выйти на них с соответствующим предложением.
Власти Хельсинки изымут арену Тимченко и Ротенберга летом, если они не согласятся на продажу
  • AFP
  • © ALEXANDER NEMENOV

По словам чиновника, в случае отказа от потенциальной сделки, не позднее начала июня начнётся процесс экспроприации объекта, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Спортивный объект был закрыт в феврале 2022 года после начала СВО. 

По информации зарубежных СМИ, процесс приобретения арены осложняется тем, что оба российских бизнесмена находятся под санкциями. 

Ранее Роман Ротенберг, комментируя матчи КХЛ между «Автомобилистом» и СКА, заявил, что Россию ничем не запугать.


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