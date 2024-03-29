Зырянов рассказал про алкоголизм и запои Бугаева

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов рассказал о проблемах экс-партнёра по «Торпедо» Алексея Бугаева с алкоголем.

«Реально молодой Алексей Бугаев уходил в запои? Да. Я не помню, чей он воспитанник, но появился в команде и ни с кем не разговаривал, такие красивые голубые глаза. Начинал разговаривать, когда подвыпьет немножко, а так всё время молчал практически. Дорос до «Локомотива», до сборной. Но вот такая судьба, не все могут справиться с этим», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Защитник выступал на клубном уровне за «Торпедо», «Локомотив», «Химки» и другие команды. Завершил карьеру в 29 лет.

Также он провёл семь матчей за сборную России и в её составе принял участие в Евро-2004.

В ноябре 2023-го ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении Бугаева о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.