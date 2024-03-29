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Нагучев вспомнил момент в общении с Уткиным, когда на глаза ему навернулись слёзы

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Известный комментатор Роман Нагучев вспомнил, как однажды во время беседы Василий Уткин признался ему в отсутствии смысла жизни.
Нагучев вспомнил момент в общении с Уткиным, когда на глаза ему навернулись слёзы
  • РИА Новости

«Глубоко за полночь, примерно в три часа ночи мы выпивали на первом этаже в «Останкино». Не собирались расходиться, просто сидели и болтали. И тут Вася заявляет мне: «Знаешь, Ром, я думал, что потерял смысл жизни. Думал о страшных вещах». Думаю, все понимают, о чём речь. «Я очень большой, меня никто не способен полюбить, моя любовь особо никому не нужна. Наверное, у меня никогда не будет детей. Я должен признаться тебе, что думал об этом», — вспомнил журналист в YouTube-канале Уткина.

По словам Нагучева, он попытался переубедить коллегу и на глаза ему навернулись слёзы.

«Тот разговор упал мне камнем. Я понял, что значит быть Васей — не в медийном плане, а в личностном. Это страшно тяжело», — добавил он.

Ранее стало известно, что передача «Футбольный клуб» продолжит выходить без Уткина.

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