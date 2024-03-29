Макгрегор: буду драться до самой смерти

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о дальнейших планах в смешанных единоборствах.

«Возможно, я никогда не завершу карьеру. Буду драться до самой смерти. Остановлюсь только тогда, когда меня будут опускать в землю. Конечно, не собираюсь в 40 лет биться с 19-летними вундеркиндами. Хотя бросать вызовы мне точно будут», — цитирует ирландца Mmajunkie.

По словам спортсмена, у него достаточно богатая история противостояний и можно устраивать дилогии и трилогии с другими бойцами.

Последний поединок Макгрегор провёл в июле 2021-го. Тогда он потерпел второе поражение подряд от Дастина Порье и получил серьёзную травму ноги.

Ранее Макгрегор заявил, что способен сыграть любую роль в Голливуде.