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Макгрегор: буду драться до самой смерти

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о дальнейших планах в смешанных единоборствах.
Макгрегор: буду драться до самой смерти
  • Gettyimages.ru
  • © Samir Hussein

«Возможно, я никогда не завершу карьеру. Буду драться до самой смерти. Остановлюсь только тогда, когда меня будут опускать в землю. Конечно, не собираюсь в 40 лет биться с 19-летними вундеркиндами. Хотя бросать вызовы мне точно будут», — цитирует ирландца Mmajunkie.

По словам спортсмена, у него достаточно богатая история противостояний и можно устраивать дилогии и трилогии с другими бойцами.

Последний поединок Макгрегор провёл в июле 2021-го. Тогда он потерпел второе поражение подряд от Дастина Порье и получил серьёзную травму ноги.

Ранее Макгрегор заявил, что способен сыграть любую роль в Голливуде.

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