Макаров: мы занимаемся самообманом, уровень РПЛ падает

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом, когда у тебя нет практики игр с европейскими командами», — цитирует Макарова «Чемпионат».

Он добавил, что сейчас у него нет тех эмоций, которые были раньше.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что «Динамо» передаст вырученные средства от игры с «Ростовом» в РПЛ пострадавшим в теракте.