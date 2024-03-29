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Макаров: мы занимаемся самообманом, уровень РПЛ падает

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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).
Макаров: мы занимаемся самообманом, уровень РПЛ падает
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом, когда у тебя нет практики игр с европейскими командами», — цитирует Макарова «Чемпионат».

Он добавил, что сейчас у него нет тех эмоций, которые были раньше. 

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что «Динамо» передаст вырученные средства от игры с «Ростовом» в РПЛ пострадавшим в теракте.

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