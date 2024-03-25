«Динамо» передаст вырученные средства от игры с «Ростовом» в РПЛ пострадавшим в теракте
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«Соберёмся на «ВТБ Арене», чтобы провести благотворительный матч», — говорится в сообщении.
Матч состоится 29 марта в 19:30 мск.
Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 137 человек.
Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» в течение следующей недели сдадут кровь для пострадавших в теракте.