«Динамо» передаст вырученные средства от игры с «Ростовом» в РПЛ пострадавшим в теракте

«Динамо» передаст все вырученные средства от игры с «Ростовом» в 22-м туре РПЛ пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Соберёмся на «ВТБ Арене», чтобы провести благотворительный матч», — говорится в сообщении.

Матч состоится 29 марта в 19:30 мск.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 137 человек.

Ранее сообщалось, что футболисты «Динамо» в течение следующей недели сдадут кровь для пострадавших в теракте.