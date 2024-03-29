В УЕФА назвали безопасность приоритетом Евро-2024

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказали о методах обеспечения безопасности на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«Безопасность на чемпионате является приоритетом для УЕФА и властей Германии. Поэтому УЕФА тесно сотрудничает с соответствующими органами власти и партнёрами», — цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят запретить дроны во время Евро из-за страха террористических атак.