Минаков — о тренировках Волкова в США: там ты никому не нужен

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков оценил решение Александра Волкова готовиться к поединкам в США.

«Лагерь у него усилился, он сейчас работает с американцами в США. Из своего опыта скажу, что в Америке ты никому не нужен. Нужны только твои победы и проценты, которые выплачиваются залу», — цитирует Минакова Sport24.

Он добавил, что спортсмену нужен свой тренер, который по цвету лица сможет определять его состояние.

Напомним, что в активе Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA.

Ранее сообщалось, что поединок между Волковым и Сергеем Павловичем могут отменить.