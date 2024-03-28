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Минаков — о тренировках Волкова в США: там ты никому не нужен

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Боец смешанных единоборств Виталий Минаков оценил решение Александра Волкова готовиться к поединкам в США.
Минаков — о тренировках Волкова в США: там ты никому не нужен
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Лагерь у него усилился, он сейчас работает с американцами в США. Из своего опыта скажу, что в Америке ты никому не нужен. Нужны только твои победы и проценты, которые выплачиваются залу», — цитирует Минакова Sport24.

Он добавил, что спортсмену нужен свой тренер, который по цвету лица сможет определять его состояние.

Напомним, что в активе Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA.

Ранее сообщалось, что поединок между Волковым и Сергеем Павловичем могут отменить.

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