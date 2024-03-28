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«Калгари» удалил публикацию с картой Крыма со страницы в соцсети

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Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» удалила публикацию с картой Крыма со своей страницы в социальной сети.
«Калгари» удалил публикацию с картой Крыма со страницы в соцсети
  • AP
  • © The Canadian Press, Jeff McIntosh

Как сообщает «Чемпионат», ранее пресс-служба команды опубликовала пост, в котором отметила на карте места рождения российских и белорусских хоккеистов коллектива: форвардов Андрея Кузьменко и Егора Шаранговича, а также защитников Даниила Мироманова и Никиты Охотюка. При этом на ней значилось изображение Крыма.

Однако на фоне недовольства некоторых подписчиков клуб поспешил удалить это изображение.

Кузьменко пополнил состав «Калгари» в начале 2024 года в результате обмена из «Ванкувера», согласно которому в обратном направлении проследовал центрфорвард Элиас Линдхоль. В 18 матчах за «Флэймз» российский нападающий набрал восемь (5 + 3) очков.

В свою очередь, в активе Шаранговича 51 (28 + 23) очко в 71 встрече, у Мироманова — три (2 + 1) в девяти, а ранее защищавший цвета «Сан-Хосе» Охотюк пока в протоколе не отметился.

Ранее сообщалось, что передача Мироманова не помогла Калгари избежать поражения от «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ. 

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