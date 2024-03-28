Экс-чемпион Bellator Немков заявил, что не стал бы драться с Джигурдой

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков ответил, с кем никогда не согласился бы разделить клетку.

«Я никогда бы не стал драться, например, с Никитой Джигурдой. Ни за какие деньги. В случае чего будем искать другие промоушены, которые занимаются профессиональными боями», — цитирует Немкова «Советский спорт».

Также бывший обладатель титула Bellator сказал, что не рассматривает возможность выступления в поп-ММА.

За свою профессиональную карьеру Немков провёл 20 поединков, в которых одержал 18 побед и потерпел два поражения. В последнем бою он «задушил» Бруно Каппелоццу во втором раунде, удачно совершив возвращение в тяжёлую весовую категорию.

Ранее сообщалось, что может быть отменён поединок между российскими тяжеловесами Александром Волковым и Сергеем Павловичем, который должен пройти на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня.