Спортсмены МФК КПРФ возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»

Спортсмены мини-футбольного клуба КПРФ возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла».

Об этом сообщает телеканал «360».

Главный тренер мини-футбольного клуба Бесик Зоидзе заявил, что боль, которую пережили пострадавшие и погибшие, трудно преодолеть.

«Национальная трагедия... Сочувствуем всем погибшим, их семьям. Конечно, здесь никак слова не помогут. Просто терпения тем, чьи родные пострадали», — подчеркнул он.

Ранее НСН сообщала, что Минкультуры России прорабатывает вопрос охраны массовых мероприятий после теракта в «Крокус Сити Холле».