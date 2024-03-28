Спортсмены МФК КПРФ возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»
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Об этом сообщает телеканал «360».
Главный тренер мини-футбольного клуба Бесик Зоидзе заявил, что боль, которую пережили пострадавшие и погибшие, трудно преодолеть.
«Национальная трагедия... Сочувствуем всем погибшим, их семьям. Конечно, здесь никак слова не помогут. Просто терпения тем, чьи родные пострадали», — подчеркнул он.
Ранее НСН сообщала, что Минкультуры России прорабатывает вопрос охраны массовых мероприятий после теракта в «Крокус Сити Холле».