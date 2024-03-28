RT в Telegram
Подпишись

Гараничев: пообещал семье, что это мой последний сезон, и от слов не отказываюсь

Короткая ссылка
Биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал победу в сингл-миксте на чемпионате России в Тюмени.
Гараничев: пообещал семье, что это мой последний сезон, и от слов не отказываюсь
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Не скажу, что нахожусь на седьмом небе от счастья, но я очень рад, что нам с Викой удалось снова выиграть. Не надо заканчивать карьеру? Так вот надо на хорошей ноте заканчивать на родной земле. Я пообещал семье, пообещал себе, что это будет мой последний сезон. От своих слов не отказываюсь», — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».

Сливко и Гараничев показали результат 42.00,5.

Вторыми стали Анастасия Зырянова и Иван Колотов из команды Пермского края (+13,9). Третье место у Любови Калининой и Евгения Емерхонова, выступающих за Татарстан (+40,0).

В марте Гараничев объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.

Ранее Сливко прокомментировала победу в сингл-миксте вместе с Гараничевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить