Гараничев: пообещал семье, что это мой последний сезон, и от слов не отказываюсь
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Не скажу, что нахожусь на седьмом небе от счастья, но я очень рад, что нам с Викой удалось снова выиграть. Не надо заканчивать карьеру? Так вот надо на хорошей ноте заканчивать на родной земле. Я пообещал семье, пообещал себе, что это будет мой последний сезон. От своих слов не отказываюсь», — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».
Сливко и Гараничев показали результат 42.00,5.
Вторыми стали Анастасия Зырянова и Иван Колотов из команды Пермского края (+13,9). Третье место у Любови Калининой и Евгения Емерхонова, выступающих за Татарстан (+40,0).
В марте Гараничев объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.
Ранее Сливко прокомментировала победу в сингл-миксте вместе с Гараничевым.