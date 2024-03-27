Месси: стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру.

«Уйду в тот момент, когда больше не смогу отдаваться игре, получать удовольствие и помогать своим товарищам по команде. Я очень самокритичен, знаю, когда играю хорошо или плохо. Сейчас стараюсь наслаждаться жизнью каждый день, не думая о будущем», — заявил Месси AS.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец победил на первенстве планеты в Катаре в 2022 году. Форвард также выиграл с «Барселоной» десять титулов чемпиона Испании и четыре — Лиги чемпионов УЕФА.

Нападающий подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. За клуб в сезоне-2023/24 он провёл пять матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм признался, что заплакал после решения Месси перейти в «Интер Майами».