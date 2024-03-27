Федерация велоспорта России объявила об отмене соревнований на территории Крыма

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) объявила об отмене соревнований на шоссе на территории Республики Крым и их возможном переносе.

«Из-за повышенного уровня террористической угрозы и введённых ограничений на проведение спортивных соревнований проведение запланированных на 2024 год на территории Республики Крым соревнований становится невозможным», — говорится в заявлении на сайте ФВСР.

С 9 по 11 апреля в Феодосии запланировали проведение соревнований в рамках чемпионата России и первенство страны среди юниоров, а также два всероссийских соревнования.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее сообщалось, что поединок российского боксёра Алексея Мазура за пояс WBA Asia в лёгком весе с Лореном Джафетом из Танзании перенесён на неопределённый срок.