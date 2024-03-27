Сборные России и Сербии по мини-футболу в апреле проведут два матча в Петербурге

Сборная России по мини-футболу проведёт два товарищеских матча с командой Сербии.

Встречи пройдут 13 и 15 апреля в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

21 марта на «ВТБ Арене» в Москве состоялся товарищеский матч сборных России и Сербии (4:0), а 23 марта санкт-петербургский «Зенит» провёл выездную встречу «Црвеной звездой» в Белграде (0:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев анонсировал летний предсезонный международный турнир с участием «Црвены звезды».