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Медведев анонсировал июльский турнир с участием «Зенита» и «Црвены звезды»

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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев анонсировал летний предсезонный международный турнир с участием «Црвены звезды».

«Црвена звезда» в июле приедет в Петербурге для участия в предсезонном турнире. Остальных участников мы скоро объявим», — заявил Медведев Metaratings.ru.

Петербургский клуб провёл товарищеский матч с сербским клубом в Белграде. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 82-й минуте забил Никола Кнежевич.

Игра прошла в дружеской атмосфере. Болельщики обоих клубов скандировали дружественную кричалку, а также вместе спели «Катюшу».

Ранее юношеская сборная России, состоящая из игроков до 17 лет, проиграла молодёжной команде «Црвены звезды» в товарищеском матче.

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