Медведев анонсировал июльский турнир с участием «Зенита» и «Црвены звезды»
«Црвена звезда» в июле приедет в Петербурге для участия в предсезонном турнире. Остальных участников мы скоро объявим», — заявил Медведев Metaratings.ru.
Петербургский клуб провёл товарищеский матч с сербским клубом в Белграде. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 82-й минуте забил Никола Кнежевич.
Игра прошла в дружеской атмосфере. Болельщики обоих клубов скандировали дружественную кричалку, а также вместе спели «Катюшу».
Ранее юношеская сборная России, состоящая из игроков до 17 лет, проиграла молодёжной команде «Црвены звезды» в товарищеском матче.