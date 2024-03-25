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Юношеская сборная России проиграла «Црвене звезде» в товарищеском матче

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Юношеская сборная России, состоящая из игроков до 17 лет, проиграла молодёжной команде «Црвены звезды» в товарищеском матче.
Юношеская сборная России проиграла «Црвене звезде» в товарищеском матче
  • Gettyimages.ru
  • © Lighthouse Films

Игра завершилась со счётом 1:5.

В составе российской команды отличился Матвей Иванов.

В первом матче 22 марта Россия обыграла сербскую команду со счётом 10:4.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Црвена звезда» проведут товарищеский матч в июле.

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