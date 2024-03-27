Энберт: женское одиночное катание без российских фигуристок потеряло зрелищность
- РИА Новости
«Женское одиночное катание без наших спортсменок немножко потеряло зрелищность. Слишком у нас сильные спортсменки, которые были вообще недосягаемы. И, конечно, сейчас на чемпионате мира мы по-прежнему видим сильных спортсменок. Но лично у меня интереса меньше всего было в женском одиночном», — приводит слова Энберта «Спорт-Экспресс».
На чемпионате мира в Монреале первой стала японка Каори Сакамото. Вторая — американка Изабо Левито. Третья — Ким Чхэ Ён из Южной Кореи.
9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее Сакамото высказалась о своей третьей подряд победе на чемпионате мира.