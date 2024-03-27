RT в Telegram
Подпишись

Энберт: женское одиночное катание без российских фигуристок потеряло зрелищность

Короткая ссылка
Российский фигурист Александр Энберт считает, что женское одиночное катание потеряло зрелищность без россиянок.
Энберт: женское одиночное катание без российских фигуристок потеряло зрелищность
  • РИА Новости

«Женское одиночное катание без наших спортсменок немножко потеряло зрелищность. Слишком у нас сильные спортсменки, которые были вообще недосягаемы. И, конечно, сейчас на чемпионате мира мы по-прежнему видим сильных спортсменок. Но лично у меня интереса меньше всего было в женском одиночном», — приводит слова Энберта «Спорт-Экспресс».

На чемпионате мира в Монреале первой стала японка Каори Сакамото. Вторая — американка Изабо Левито. Третья — Ким Чхэ Ён из Южной Кореи.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее Сакамото высказалась о своей третьей подряд победе на чемпионате мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить