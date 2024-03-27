Энберт: женское одиночное катание без российских фигуристок потеряло зрелищность

Российский фигурист Александр Энберт считает, что женское одиночное катание потеряло зрелищность без россиянок.

«Женское одиночное катание без наших спортсменок немножко потеряло зрелищность. Слишком у нас сильные спортсменки, которые были вообще недосягаемы. И, конечно, сейчас на чемпионате мира мы по-прежнему видим сильных спортсменок. Но лично у меня интереса меньше всего было в женском одиночном», — приводит слова Энберта «Спорт-Экспресс».

На чемпионате мира в Монреале первой стала японка Каори Сакамото. Вторая — американка Изабо Левито. Третья — Ким Чхэ Ён из Южной Кореи.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Сакамото высказалась о своей третьей подряд победе на чемпионате мира.