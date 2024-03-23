Сакамото: понимаю, что, если вернутся русские, я не смогу выигрывать соревнования
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«Верю ли я, что смогу выигрывать и дальше, если вернутся россиянки? Я хотела бы продолжать побеждать, но я отлично понимаю, что не могу быть на вершине вечно. Значит, я должна буду сделать всё, что от меня зависит», — цитирует Сакамото Sports.
Сегодня японка выиграла мировое первенство в Монреале. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 222,96 балла.
Напомним, что фигуристка выиграла три последних чемпионата мира в отсутствие российских спортсменок.
Ранее Александр Жулин заявил, что уровень конкуренции на чемпионате мира падает без российских фигуристов.