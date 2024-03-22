Жулин считает, что уровень конкуренции на ЧМ падает без российских фигуристов

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о чемпионате мира без участия российских фигуристов.

«Там уже 40-летние побеждают, ха-ха. Вот до чего их довели. Безусловно, уровень конкуренции и качество чемпионата мира с каждым годом падают без наших ребят», — приводит слова Жулина Sport24.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Турнир проходит в Монреале с 18 по 24 марта.

Ранее Роднина заявила, что ей неинтересно смотреть чемпионат мира без российских фигуристов.